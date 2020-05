Urmas Paet: piirid tuleks avada

Paet leiab, et vaba liikumise takistamine teeb järjest suuremat kahju inimestele ja majandusele. «Eestil ja teistel Euroopa riikidel on aeg vaba liikumine taastada ja piirid avada,» ütles Paet. «Ka Euroopa Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskus kinnitab, et piiriülese liikumise peatamine riikide vahel ei aita eriti kaasa koroonaviiruse leviku piiramisele. Seega on piiride kinnihoidmine mõttetu. Samas on muu kahju ulatuslik.»

«Olemasolevad tõendid ei toeta soovitust piiride sulgemiseks, mis võib põhjustada märkimisväärseid kaasmõjusid ning ühiskondlikke ja majanduskatkestusi Euroopa Liidus,» märkis EL-i haiguste kontrolli keskus Paeti teatel.

Paeda sõnul märgib Euroopa Komisjon, et kui saavutatakse piisavalt madal nakatumiskordaja, saab alustada ka piiride avamisega. Nii on ettepanek, et kui seitsme päeva jooksul esineb riigis 100 000 elaniku kohta vähem kui 50 uut nakatumisjuhtu, siis saab pidada riiki turvaliseks sihtkohaks. Eestis on see näitaja 6 ja Soomes 9.

Näiteks Saksamaa valitsus soovib 15. juuniks kaotada reisipiirangud 31 Euroopa riigi osas. Lisaks 26 EL-i liikmesriigile on nende sihtkohtade hulgas Ühendkuningriik, Island, Norra, Šveits ja Liechtenstein. Reisihoiatuse kaotamine annab signaali, et reisimine Euroopas on jälle võimalik, teatas Paet.