Kontserdil «Laulud sõdurile» esinevad Taukar, Sisask ja Mälk

Heategevusliku kontserdiga kogutud annetustega toetab Carolin Illenzeeri Fond raskelt vigastatud või teenistuses langenud kaitseväelaste laste haridusteed ning huvitegevust. Kontserdil astuvad üles seitse Eesti armastatud lauljat ning neid saadab Eesti Kaitseväe orkestri rockbänd koos puhkpillikvintetiga. Dirigent on Teet Raik. Esitamisele tulevad nii lauljate enda lood kui ka palad meie laiast muusikavaramust. Kõik heategevuslikul kontserdil «Laulud sõdurile» esinevad artistid avalikustatakse 2. juunil.

Sel aastal juba üheksandat korda toimuv kontsert näeb välja seoses Covi-19 viiruse levikuga tavapärasest erinev. Kui varasemalt on heategevuslik kontsert leidnud aset Võidupüha paraadiga samas linnas, siis sel korral toimub kontsert Tapa kinnises sõjaväelinnakus. Kohapealseks publikuks on kaitseväes aega teenivad teenistujad ja Tapal paiknevad liitlasvägede sõdurid. Läbi Kanal 2 ülekande jõuab kontsert «Laulud sõdurile» kõigi eestlaste kodudesse. Kontserdiülekanne Kanal 2-s on kättesaadav ka vabalevist.