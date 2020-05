Reinsalu: plaan on juunis Euroopa riikides liikumine taasavada

Balti riikide valitsuste heaksiidu korral tähendaks see Reinsalu sõnul, et Baltimaade elanikele muutub juunis Euroopas liikumine võõrsile vabaks ja loomulikult ka naasmine kodumaale. «Teine otsus puudub karantiini. Praeguse ettepaneku järgi kohaldatakse karantiininõuet nendest riikidest tulijate osas, kus nakatumise leviku koefitsent on viimase kahe nädala jooksul üle 15 inimese 100 000 inimese kohta,» ütles Reinsalu.