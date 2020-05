Statistikaameti andmetel on töösuhete arvu langus peatunud

Statistikaameti andmeteadur Kadri Rootalu toob välja, et viimasel kahel nädalal on töösuhteid lisandunud mitmel tegevusalal. «Töösuhteid lisandus ehituse, põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi ning haldus- ja abitegevuste tegevusaladel, samuti mäetööstuses. Need on tegevusalad, kus töösuhete arv kasvas ka eelmise aasta samal perioodil,» selgitab Rootalu.