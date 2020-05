VIDEO ⟩ Urmas Reinsalu: poliitik saab maksuametile osundada valdkondi

«Kokkuleppes Läti ja Leeduga avatakse 1. juunist ülejäänud kodanikele Eesti piirid. Samamoodi avanevad Läti ja Leedu piirid. Inimesed saavad piire ületada. Kui nad on suurema viiruse levikuga riigist, siis nad peavad olema kaks nädalat karantiinis. Rootsi, Iirimaa, Malta, Portugal – need on karantiini reegliga riigid,» selgitas välisminister reegleid.

Neid inimesi, kes on tulnud suure koroonaviiruse levikuga riigist, siis neid kontrollib politsei.

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) palub maksu- ja tolliametil uurida maasikakasvatajate tööjõumaksude tasumist, kuna tema sõnul on alust arvata, et riigile on makse jäetud maksmata.

Urmas Reinsalu sõnul maksuamet peab lähtuma maksuoperaatori tegevusest. «Poliitik saab öelda, et maksuamet peab töötama tõhusamalt. Kindlasti mingeid valdkondi näitama, kus peaks tegutsema,» selgitas Reinsalu. «Konkreetsele ettevõttele – see ei ole hea maik,» leiab välisminister.

Tema sõnul peavad poliitikud ja tegutsemine olema erapooletu. «Asjad peavad olema erapooletud, järelikult ka see rõõm ja oht sattuda maksuameti revisjoni alla peab olema ühetaoline,» märkis ta.