Otsus ⟩ Eestis ei pea uuest nädalast karantiini jääma 24 riigist saabujad

Nimekirja uuendatakse igal reedel ja see hakkab kehtima sellele järgnevast esmaspäevast. Praegu ei pea Eestis karantiini jääma Austriast, Bulgaariast, Hollandist, Horvaatiast, Islandilt, Itaaliast, Kreekast, Küproselt, Leedust, Luksemburgist, Lätist, Norrast, Poolast, Prantsusmaalt, Rumeeniast, Saksamaalt, Slovakkiast, Sloveeniast, Liechtensteinist ja Šveitsist, Soomest, Taanist, Tšehhist ja Ungarist tulijad. Tingimuseks on see, et inimene on nendes loetletud riikides viibinud 14 päeva vahetult enne Eestisse tulemist. Teave riikide ja karantiininõuete kohta Euroopast saabujatele asub välisministeeriumi lehel.