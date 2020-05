FOTOD ⟩ Narva kordoni teenistuskoerte kodu maksab üle 900 000 euro

Ida prefekt Tarvo Kruup ütles, et teenistuskoerad ei ole ainult erivahendid, vaid osa meie meeskonnast. «Seetõttu on oluline, et neil oleksid kaasaegsed ja väga head tingimused. Mul on väga hea meel, et meie koerad saavad omale täisväärtusliku koerte maja ning treeningväljaku. Nad on seda ammu oodanud,» lisas Kruup.

Narva teenistuskoerte hoone ja harjutusväljaku uues hoones hakkavad paiknema kordoni teenistuskoerte ja koerajuhtide tööks ja olmeks vajalikud ruumid. Lisaks vajalikud toidu ja varustuse hoiuruumid, koerte hooldusruumid, veterinaari kabinet ning personali olmeruumid. Hoone kõrvale rajatakse kaasaja nõuetele vastav ja mitmekesiste elementidega varustatud treening- ja harjutusväljak teenistuskoertele. Koerte hoones on 22 erinevat ruumi netopinnaga 177 m², millele lisandub teenistuskoertele kümme väliaedikut. Kauaoodatud teenistuskoerte hoone ja harjutusväljaku ehitustööd on graafikus ja valmivad selle aasta lõpuks. Projekti arhitektiks on Anu Kulbach. Projekti kogumaksumus on 936 000 eurot, millele lisandub käibemaks.

Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusmin tõdes, et neil on heameel panustada kaua oodatud ja kogukonnale olulisse projekti. «Oleme koostöös Politsei- ja Päästeametiga lisaks Narva kordoni teenistuskoerte hoonele loomas ühishoonet Sillamäele, mis valmib sellel sügisel ning töös on samuti Kohtla-Järve ning Kiviõli ühishooned. Riigi Kinnisvaral on võimalus juhtida suuremaid ja väiksemaid kinnisvara arendusprojekte üle Eesti, millest paljud on sisejulgeoleku objektid. Hindame meile antud usaldust kõrgelt,» lisas Kusmin.

Narva kordoni juht Raivo Metsma tunneb head meelt, et koerajuhtidel tekib võimalus teenistuskoeri treenida kaasaegsel treening- ning harjutusväljakul. «Uue kennelihoone ja harjutusväljaku ehitus tähendab kogu meie meeskonnale palju ning kindlasti tõstab meie inimeste vaimu veelgi,» ütles Metsma.