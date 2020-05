Norra panustab Eestis muinsuskaitsesse

Kultuuriministeerium vastutab programmis «Kohalik areng ja vaesuse vähendamine» selle osa eest, mis keskendub muinsuskaitsealadele. Eelarve on 3,3 miljonit eurot ja see jaguneb kahe tegevuse vahel: avatud taotlusvoor üheksale linnale ja muinsuskaitseameti ning Norra kultuuripärandiameti koostööprojekt, mis tegeleb sama teemaga pehmete tegevuste kaudu.

Taotlusvoorust rahastatakse Haapsalu, Kuressaare, Lihula, Paide, Pärnu, Rakvere, Viljandi, Valga ja Võru linna muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimist ja neile avaliku kasutuse andmist. Avalik funktsioon ei ole defineeritud. Siin on piiriks vaid taotleja fantaasia, kogukonna vajadused ning hoone ise. Eluruume selle toetusraha eest ehitada ei saa.

Kuna toetuse eesmärk on elavdada muinsuskaitseala, siis on eelistatud seni tühjana seisnud või alakasutatud, kuid suure ruumimõjuga hooned. Samuti, vajalik on funktsioon, mis tõmbaks ligi palju uusi kasutajaid.