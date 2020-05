Fotod ja video ⟩ Kloogal 150 hektarile levinud metsapõleng on lokaliseeritud

Põlenguala ei ole öö jooksul suurenenud, samuti pole selle aja jooksul tuvastatud lahtist põlemist, kuid on leitud arvukalt tulekoldeid. Kella 3 paiku tõusis tuul, kuid tuulesuund on püsinud sama. Halvima arengu võib tuua suunda muutev ja veelgi tugevnev tuul, mis võib põlengu ulatust ja intensiivsust tõsta.

Päästetööde juhi Leonid Pahhutši sõnul võib lõplik kustutamine aega võtta pikalt, sest ala on suur, raskesti ligipääsetav ning kohati on põleng läinud pinnasesse. Tulekahju tekkepõhjus ei ole teada.

On planeeritud kaasata suurem ressurss, et enne keskpäevast kuumust maksimaalselt vähendada põlengu leviku ohtu. Prioriteet on leida ja kustutada tulekolded. Vahtkondade vahetus toimub sündmuskohal, et vältida kustutustööde seisakut.