Fotod ja video ⟩ Kloogal põleb sajakonnal hektaril mets, tuli levib lõuna suunas

Praeguseks on välja selgitatud, et põlenguala suurus on ligikaudu 100 hektarit ning tuli levib lõuna suunas. Paari tunniga on põlengu intensiivsus vähenenud, kuid päästetööde juhi Leonid Pahhutši sõnul võib lõplik kustutamine aega võtta pikalt, sest ala on suur, raskesti ligipääsetav ning kohati on põleng läinud pinnasesse. Tulekahju tekkepõhjus ei ole teada.