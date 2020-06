Otse Postimehest ⟩ Maaeluministrile tuli põllumeeste avalik kriitika ebameeldiva üllatusena

Maaeluministeerium teeb Alleri sõnul kõik selleks, et tuua põllumajandusse juurde värsket verd. «Meie kutseõppeasutused annavad väga head praktilist ja teoreetilist õpet. Tudengid saavad ka ülikoolidest head akadeemilised teadmised. Täna on meil eeltöö selleks tehtud, kuidas tuua uusi inimesi ka töötukassa kaudu põllumajandusse, sealhulgas teravilja-, loomakasvatusse ja aiandusse,» arvas ta.

Hirmu, et EKRE seisaks vastu võõrtööjõu kasutamisele pärast piiride avanemist, lükkas minister ümber. «Seaduste raames ei vaata keegi [välistööjõu tulekusse Eestisse - toim.] altkulmu. Kui oleme tavapärases situatsioonis, jätkub tavapärane majandustegevus. Tavaolukorras kehtivad vastavad seadused. Selles suhtes ei ole tavaolukorrast erinevat situatsiooni,» kinnitas Aller, lisades, et elu tavarütmi naasemise kuupäeva ta öelda ei oska. «Kui see juhtub juuni keskel, on väga hea, aga kuupäevade andmine on tänamatu töö,» lausus ta.

Maaeluminister Arvo Aller FOTO: Sander Ilvest / Postimees

Maaeluminister hindab ministeeriumi ja põllumajanduse eestvedajate koostööd heaks. «Eriolukorra alguses seadsime sisse iganädalased videokonverentsid, kus osalesid Aiandusliit, Kaubanduskoda, Talupidajate Keskliit, Toiduainetööstuse Liit ja mahetootjad. Iganädalaselt võtsime kokku, mida on valitsus teinud ja mida võiks edaspidi teha. Kahetsusväärne on lugeda, et organisatsioonide arvates valitsus ei mõista. Ma arvan, et valitsus mõistab väga hästi, mis toimub. Kui valitsus seda ei mõistaks, mis toimub Covid-19 pandeemia raames, siis me ei oleks ka eriolukorda välja kuulutanud,» kirjeldas minister.

Põllumeeste avalik kiri halb üllatus

Arvo Alleri jaoks tuli talle 20. mail adresseeritud põllumeeste avalik kiri ebameeldiva üllatusena. «Arvestades seda, et saame iganädalaselt organisatsioonidega kokku, on minu jaoks üllatav, et suhtleme [põllumeestega - toim.] läbi meedia,» imestas ta.

«Võimendada seda läbi meedia, et minister midagi ei tee, on kahetsusväärne. Oleme iganädalaselt kokku saanud, oma muredest rääkinud ja iganädalaselt on kusjuures kiidetud! Seda enam jäi mulle arusaamatuks, et milleks tehti selline avalik kiri [põllumeeste avalik kiri maaeluministrile 20. mail - toim], kui oleme need asjad omavahel eelnevalt läbi rääkinud,» avaldas ta üllatust.

Uudis maasikakasvatajate ähvardamisest Maksu- ja Tolliametiga (MTA) rahandusminister Martin Helme poolt läks Alleri sõnul «elama oma elu». «Maasikakasvatajad on iga aasta olnud [MTA pilgu all - toim.] seoses välistööjõu kasutamisega. Maksu ja Tolliamet on teinud oma igapäevast tööd maasikakorjajate registreerimisel ja tööde tegemisel ning on iga-aastaselt käinud maasikakasvatajaid kontrollimas. MTA teeb oma tööd ja samuti teevad maasikakasvatajad,» leidis ta.

Masinad võõrtöölisi veel asendama ei hakka