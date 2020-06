Suurbritannia teatas esmaspäeval 111 COVID-19 surmajuhtumist, mis on madalaim ööpäevane koroonasurmade arv alates üleriigiliste liikumispiirangute kehtestamisest 23. märtsil.

Ehkki nädalavahetusel antakse surmajuhtumitest vähem teada, ütles tervishoiuminister Matt Hancock ajakirjanikele, et see on «märkimisväärse progressi» märk võitluses viirusepuhanguga.