WHO Itaalia arsti väite kohta: viirus pole muutunud vähem patogeenseks

Tegemist oli reageeringuga Milano San Raffaele haigla peaarsti Alberto Zangrillo väitele, et kliinilises mõttes viirust Itaalias enam ei ole ning et viiruse agressiivsus on kuu või paari taguse ajaga võrreldes imeväike.

«Me peame olema erakordselt ettevaatlikud, et mitte luua tunnet, et ühtäkki on viirus otsustanud muutuda vähem patogeenseks. See ei ole üldse nii,» ütles WHO eriolukordade juht Michael Ryan virtuaalsel pressibriifingul.