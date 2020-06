Mupo sel nädalal piletita sõitjatele veel trahve ei määra

Mupo piletipatrulli inspektorite sõnul kontrolliti esmspäeval kogu linna ühistransporti ehk nii busse, tramme kui ka trolle. «Rahvas on rahulik, keegi ei vaidle ega kurjusta, isegi mitmed lausa naeratavad meid nähes lahkelt. Oleme kohanud vaid mõnda üksikut inimest, kes on rohelise kaardi koju unustanud, aga valdavalt on inimesed väga tublilt valideerinud või siis on pileti ostnud. Isegi kuukaarte on ette näidatud,» kinnitasid inspektorid.