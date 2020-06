FOTOD ⟩ Saaremaa surmakutsari kaitsja hinnangul ei viita kogutud tõendid mõrvale

Kohus kuulas tänasel eelistungil ära poolte taotlused ja lahkus nõupidamiste tuppa. Kohtumääruse kuulutab kohus kolmapäeval.

Reinarti kaitsja Anu Toomemägi leidis kaitseaktis, et arvestades asjas kogutud tõendeid on ta kindlal veendumusel, et käesoleval juhul puudub Andres Reinarti käitumises mõrvale viitav objektiivne ja ka subjektiivne koosseis. Ehkki kaitsja leiab, et süüdistusaktis märgitud kvalifikatsioon ei vasta kogutud tõenditele, ei taotlenud ta süüdistusakti prokuratuurile tagastamist, sest lõppkokkuvõttes leidis ta, et see on prokuröri risk, millise süüdistusakti ta kohtumenetlusse esitab.

Lääne ringkonnaprokuratuur saatis 20. mail kohtusse süüdistuse, milles heidab jaanuaris Saaremaal kolme inimese surma ja veel ühe inimese raskete kehavigastustega lõppenud autode kokkupõrke põhjustanud mehele ette mõrva. Prokuratuuri seisukoht tugineb hinnangul, et mehe ülimalt ohtlik käitumine oli tahtlik.

«Prokuratuuri süüdistuse järgi teadis 34-aastane mees, et oli raskes joobeseisundis, sõitis teadlikult ja tahtlikult oluliselt kiiremini lubatud piirkiirusest ning liikus tahtlikult vastassuunavööndisse kohas, kus möödasõit on keelatud. Prokuratuuri hinnang on, et ta pidi teadma, et ohutu möödumine ei sõltu temast, vaid juhusest, kuid ei hoolinud sellest. Selline käitumine ohustab kõige tõsisemal viisil kaasliiklejaid ja on seega üldohtlik,» selgitas prokurör Rainer Amur oma otsust.

Kriminaalasi alustati paragrahvi järgi, mis käsitleb sõidukijuhi poolt liiklusnõuete rikkumist, kui see on toime pandud joobeseisundis ning kui sellega on põhjustatud kahe või enama inimese surm. Prokurör Rainer Amur leidis aga tõendeid kaaludes, et 11. jaanuari traagilise sündmuseni viinud otsuste jada väärib karistusseadustiku üht tõsisematest kuriteokoosseisudest.

Tänavu 11. jaanuaril alustas Saaremaal oma Audiga sõitnud 34-aastane Andres Reinart möödasõitu tema ees liikunud ja vasakpööret teinud Volvost, kuid põrkas sellega kokku. Ligi kümme kilomeetrit enne avariipaika olid korrakaitsjad patrullbussis mõõtnud Audi kiiruseks 138 kilomeetrit tunnis.

Õnnetuses hukkusid Volvot juhtinud 27-aastane naine, tema kaheksakuune laps ja tema 58-aastane ema. Volvos viibinud juhi 37-aastane õde ning Audi juht ise said avariis raskeid vigastusi.