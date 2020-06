Kohus ei muutnud Saaremaa surmakutsari tõkendit

Kaitsja põhjendused süüdistatava halvast terviseseisundist ei põhjenda süüdistatavale kergemaliigilise tõkendi kohaldamist. Arstiabi on süüdistatavale vanglas tagatud.

Kohus nõustub prokuröri seisukohaga, mille kohaselt süüdistatava terviseseisund võimaldab tal liikuda, alkoholi hankida ja tarbida, seega võib süüdistatav vabaduses viibides jätkata alkoholi liigtarvitamist ja risk uute kuritegude toimepanemiseks on kõrge. Eeltoodu tõttu on kohtul põhjendatud kahtlus, et süüdistatav võib vabaduses viibides jätkata uute kuritegude toime panemist. Ainult jätkuv vahistus suudab tagada süüdistatava õiguskuuleka käitumise ja seeläbi õiguskorra kaitse.