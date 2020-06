FOTOD ⟩ Kohus lapse seksuaalses ahvatlemises süüdistatava Peeter Helme üle lükkus edasi

Helme kaitsja vandeadvokaat Raul Ainla teavitas oma ootamatust haigestumisest kohut alles eile õhtul. Uute kuupäevade määramise osas polnud täna hommikuks kaitsjalt kohtule samuti mingit vastust. Kohtunik Merle Parts nimetas seda pahatahtlikkuseks. Ühtlasi lubas Parts advokaadi sellisest käitumisest kanda ette advokatuurile.

Kuna Peeter Helme ei soovinud seda asja ilma kaitsjata arutada, lükati istungid edasi.

Prokuratuur süüdistab Helmet 12-aastase tüdruku teadlikus seksuaalses ahvatlemises. Karistus sellise teo eest oleks süüdimõistmisel rahatrahv või kuni kolm aastat vanglat.

Vanemprokurör Andra Silla sõnul väärib tähelepanu, et suhtlusportaalis kasutati politseiagendi abi, kes sisenes sinna kasutajanimega, mis viitas selgelt, et tegemist on lapseealise tüdrukuga. Temaga võtsid ühendust mitmed mehed, kaasaarvatud Peeter Helme, kelle jutt oli üheselt seksuaalse sisuga.

Helme end ise esitatud süüdistustes süüdi pole tunnistanud. Politsei pidas Helme kinni möödunud aasta detsembris ning vabastas ta peale ülekuulamist.

Mehe enda sõnul on tegemist lolli looga. «Loll lugu ja ma tunnengi ennast täieliku lollakana. Vallalise inimese rõõmud. Ma rääkisin mingis jututoas juttu kellegagi ja see, kellega ma rääkisin, osutus kas alaealiseks või mõneks politseinikuks, kes seal nii-öelda püüdis kedagi. Ma enda teada ei ole alaealist seksuaalselt ahvatlenud,» on Helme varasemalt Postimehele kommenteerinud.

Helme rääkis, et jututuba nimega «Armastuse saal», kus väidetav ahvatlemine aset leidis, on üles ehitatud nii, et endale seal konto teinud inimene võib valida endale vestluses nimeks mida iganes. «Igal sisselogimisel saad sa valida endale täiesti uue nime. Ma ei ole kunagi eeldanud, et inimesed seal enda kohta tõtt räägivad. Pigem tundubki see jututuba koht, kus inimesed käivad seksijuttu ajamas. Kasutajal ei ole seda võimalik tõestada, kes seal keegi tegelikult on. Ka mitte selle põhjal, mida sa enda kohta räägid. Ehk mitte millegi põhjal,» rääkis mees.