Videolink.ee keskkond täienes! Filmklassikast kaasaegsete menufilmideni

Valikus on 1937. aasta versioon läbi aastakümnete vaatajate südameid võitnud filmist “A Star is Born”, peaosas legendaarne diiva Janet Gaynoriga. Kõik mäletavad kindlasti veel hiljuti kinodes olnud 2018. aasta uut versiooni, kus peaosades olid Bradley Cooper ja Lady Gaga.

Mehhiko režissööri Pedro Gonzáles-Rubio pooldokumentaalne film „Alamar“ on lugu lapsevanemaks olemisest ja lapsepõlvest ning vahemaid ületavast lähedusest inimeste vahel. Peategelane Natan on itaallanna Roberta ja mehhiklase Jorge poeg. Tema vanemate maailmavaated asuvad teineteisest liiga kaugel, seetõttu ei ole koos olla võimalik, kuid poeg saab nautida parimat kummastki maailmast. Natan elab koos emaga Roomas, kuid veedab suve koos isaga paradiislikult metsikus looduses. Banco Chincorro on üks Mehhiko suurimaid korallrahusid, kus elab vaid käputäis inimesi: need on päikesest põlenud, vabadust ja lihtsat elu armastavaid kalamehi. „Alamar“ on liigutav linateos, kus kindlasti üheks suurimaks peategelaseks on meri ise. Hingematvalt kaunite veealuste võtete eest vastutab fotograaf Alexis Zabe.

“Eden” on 2014. aasta Prantsuse draama, mille režissöör on Mia Hansen-Løve ja kaasautor Sven Hansen-Løve. Filmis mängivad sellised staarid nagu Félix de Givry ja Pauline Etienne. Film esilinastus 2014. aasta Toronto rahvusvahelise filmifestivalil.

Filmi peategelaseks on noor prantsuse tudeng Paul Vallée, kes armastab reividel käia. Suure muusika ja DJ-maailma huvilisena moodustab ta koos oma sõbra Staniga DJ-duo Cheers. Tema sõbrad teevad paralleelselt oma DJ-duo Daft Punk. Lisaks on Paulil veel üks unistus, saada kirjanikuks, kuid kuna DJ-maailm võtab kogu tema aja ja pühendumise, jääb ülikool pooleli. Traumeerivalt mõjub noormehele, kui ta saab teada, et tema üks parimatest sõpradest Cyril on sooritanud enesetapu. “Eden” on noortefilm noorte muredest, rõõmudest, haarav, dramaatiline ja täis nooruslikku jõudu ja ahastust.

Prantsuse režisööri Alain Gomis’ „Félicité”, mis on samuti muusikakeskne film, esilinastus 2017. aasta Berliini filmifestivalil, pälvides seal žürii preemiana Hõbekaru. Loo peategelane Félicité on naine, kes armastab üle kõige muusikat Ta laulab Kinshasa baarides ning naudib oma karjääri. Ta elu muutub kapitaalselt, kui ta poeg satub mootorrattaõnnetusse. Félicité peab leidma kiiresti raha operatsiooniks ning see pole vaestes oludes sugugi nii lihtne. Alain Gomis film on muusikast tulvil tundlik lugu. Ei saa mainimata jätta, et suur osa filmi juures on Arvo Pärdi loodud muusikal.

