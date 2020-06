Õismäe korterisse arsenali kogunud mees sai pika vangistuse

«Paraku on see tegevus ebaseaduslik ja karistusseadustik näeb lõhkeainete käitlemise eest ette sedavõrd raske karistuse põhjusel, et see on äärmiselt ohtlik. Fakt, et süüdistatav omas ja käitles lõhkeaineid kortermajas, seadis potentsiaalselt ohtu kõik majaelanikud. Mehe korteri läbiotsimisel evakueeriti kogu maja ja osad lõhkekehadest viidi koheselt hävitamisele ning see ilmestab seda, kui ohtlikuks eksperdid mehe elukohas toimunut pidasid,» märkis prokurör.