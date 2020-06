PILDID JA VIDEO! Täna alustab Top Geari uus hooaeg!

28.hooaja saatejuhtideks on 46-aastane komöödianäitleja Paddy McGuinness, 44-aastane autoajakirjanik Chris Harris ja 42-aastane Freddie Flintoff, kes on endine kriketimängija. McGuinnes vahetas 2019a välja USA näitleja Matt LeBlanci, kes oli Top Geari saatejuht 2016 – 2019. Flintoff liitus selle autosaatega samuti 2019, Harris on saates alates 2016. aastast. Kõik kolm saatejuhti lubavad uue hooaja tutvustamisel uut vibe’i ja uusi kogemusi.