Tallinna uued koroonanakatunud on töökaaslased

«Näeme, et inimesed lähevad haigena tööle, seades nii ohtu ka oma kolleegid. Kui me sellest kriisist midagi kaasa võtame, siis võiks see olla harjumus haigena kodus püsida,» ütles Kadai, kelle sõnul peaksid töölt koju jäämist rohkem toetama ka tööandjad. «Kui viiruse leviku tõttu peatub mõne ettevõtte tegevus, siis on kahju kindlasti oluliselt suurem võrreldes töötaja koju jäämisega.»

«Harjumaal on konkreetselt üks ettevõte, kus tänase seisuga on juba kümme haigestunut registreeritud,» ütles Kadai ERRile, lisades, et ta ei soovi selle ettevõtte nime välja öelda, kuid nimetas, et tegemist on tootmisettevõttega. «Kuna ettevõttes töötab päris palju inimesi, on ootuspärane, et võib lisanduda veel [haigestunud] inimesi, kuna lähikokkupuuteid on töötajate vahel olnud.»