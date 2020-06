FOTOD ⟩ Valla tasuta prügipäeva kasutasid elanikud ära

«Ausalt öeldes on see ikka päris õudne. Eelmisel laupäeval oli ohtlike jäätmete ring. Laupäeval. Ühel konkreetsel laupäeval. Aga terve järgnev nädal on toodud kogumiskohtadesse sodi juurde. Lihtsalt on toodud. Nagu see oleks maailma normaalseim asi oma laga tee äärde suvalisel hetkel maha kallata. Hoomamatu. Käsiteldamatu,» kirjutas Saue vald.

«Palju prügistamist toimus nädalavahetusel just sellepärast, et kodanikud tõid kodust jäätmeid ära juba päev varem või nähes kuskile juba tekkinud hunnikut, tõid sinna ka enda jäätmed,» kirjutas vald oma elanikele juba mitu päeva varem. «Selline tegevus on ebaseaduslik jäätmete ladustamine ning on väärteokorras karistatav,» lisasid nad.

Lisaks meenutas vald, et oli teada, et ühtegi kogumispunkti ei tohi tuua jäätmeid varem valmis, kindel kellajaline graafik oligi selleks, et inimesed tuleksid kindlal ajal kindlasse punkti.