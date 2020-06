Öösel taevas selgineb ja ilm on sajuta. Õhutemperatuur on 8 kuni 13 plusskraadi.

Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, õhtul on sajuhooge laialdasemalt. Õhutemperatuur on 18 kuni 23, Kagu-Eestis kuni 25, rannikul kohati 13 kraadi sooja.