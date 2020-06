FOTO: Shutterstock

Plaanisid suvel välismaal puhata ega ole kindel, kas praegu ikka saaks ja kui, siis kuhu minna? Puhka hoopis siinsamas Eestis. Alljärgnevalt oleme välja otsinud spaad erinevatest Eesti paikadest, kus aeg maha võtta, lõõgastuda ja vaatamisväärsustega tutvuda.

1. Säti end suveks Saaremaale!

Kõik fännid ning tulevased austajad, GOSPA on taas avatud! Kodus on juba puhatud küll. Kindla peale vajad vaheldust ja mõnusat äraolemist. GOSPAs on nii põnev, et tule kirjuta kasvõi terveks suveks ennast meie juurde sisse! Võib-olla ka kauemaks, sest sügis on veel kõige ilusam aega saarel.

Kerge südamega jätame GOSPAs kõik vanemad kollektiivselt range distsipliiniga suvetööle. Suvetöö loetakse sooritatuks, kui sära on silmis, jume palgel ja oled end totaalselt välja puhanud. Seni magad nii kaua, kui hing ihkab, lõõgastud ja ujud, ise ei kokka, aga sööd head-paremat ja kordad seda päevast päeva!

Toimuma saavad ka GOSPA beebiklubid – kolm päeva koosolemist ja aktiivseid tegevusi, mis mõeldud just pere kõige pisematele! Külalistele, kes seitsme- kuni 11-aastased, pakume suvel võimalust osa võtta GOSPA lastelaagritest. Leidub nii sportlikke kui ka loomingulisi tegevusi. Tule päevaks või viieks - meeleolukas ja äraütlemata vahva olemine igatahes!

Juulis ja augustis planeeri end või oma kaasa GOSPA Naisteklubisse, kus tervislik äraolemine ja hea energia on garanteeritud. Jääbki ainult küsida, kas sul on suvepuhkus juba GOSPAs broneeritud? Rohkem infot leiad: https://www.gospa.ee/.

Kirjuta või helista, et broneerida külaskäik: info@gospa.ee, tel 455 0000, 455 0101.

2. Mäetaguse Mõisa Hotell & Spaa pakub privaatsust

Selle suve trend on väiksed ja armsad kohad, eemal linnakärast ja suurtest rahvamassidest – nii kutsubki Mäetaguse mõisahotell teid sel suvel külla. Oma kallitele külalistele on pakkuda väike mõisahotell suure spaaga ja piisavalt privaatsust. Spaa on jagatud kaheks: 18+ sauna tagatuba täiskasvanutele ja supelmaja basseiniala, kuhu on oodatud kõik. Kokku on kahe spaa peale pakkumisel seitse erinevat sauna: osa temperatuurilt ägedamad, osa mahedamad.

Restoran Rosen võõrustab külalisi juba nädalajagu uue menüüga, mille seekord on kokku pannud Eesti tuntuim peakokk Joel Ostrat. Endine eestipärane köök sai juurde vene köögi nüansi ja veidi teravamaid maitsed. Kusjuures see on meie ajaloolist tausta arvestades täiesti asjakohane – viimased mõisnikud von Rosenid pidasid tänase supelmaja kohal talveaeda ja kasvuhoonet, kus kasvasid muu hulgas apelsinid, sidrunid ning muud eksootilised viljad. Eks apelsinide tõttu kutsuti kasvuhoonet ka oranžeriiks.

Mõisapark pakub mitmekülgseid võimalusi piknikuks ja jalutamiseks, pargiservas on virgestusala ja tipptasemel disgolfiväljak. Kümneminutilise autosõidu kaugusel asub aga vähetuntud, kuid just seetõttu inimtühi Selisoo raba, kuhu uued laudteed paigaldas RMK alles eelmisel aastal.

Mäetaguse mõisahotell – armas omadele, kodune külalistele!

3. Otsid põnevust perele, suveromantikat või lihtsalt lõõgastust? V Spaahotellis leiab igaüks oma!

V Spaahotelli meeskond on kokku pannud mõnusad perepaketid nii seiklusjanulistele kui ka lihtsalt spaahuntidele. Põneva muuseumikülastusega perepakettidele on juba vaikimisi sisse arvestatud kaks kuni 15-aastast seiklejat!

Valikut on neilegi, kelle hing ihaldab hoopis romantilist puhkust kahele. Esimesi südant kiiremini põksuma panevaid hetki saad tunda juba Deluxe tuppa sisenedes. Romantiline klaasseina ja mullivanniga tuba on tõeline meeleolutõstja!

V Spa vee- ja saunamaailm kihab elamustest, millest kõigest ei jõua üheainsa külastusega osa saadagi.

Tänavuse kevade rahulik ja vaikne periood ei puudutanud spaakeskust, kus vahepealne aeg möödus agaralt uuendustöid tehes. Seetõttu tasubki kaasa haarata oma kõige kallimad ja tulla üheskoos V Spa vee- ja saunamaailma avastama! Kui Eesti suvele kindel olla ei saa, siis V Spa ilmateade lubab püsivalt vähemalt 30-kraadist õhutemperatuuri kõigile spaasõpradele. Mõnus, kas pole?

Hea soovitus! Ära venita puhkuse planeerimist pikale, sest hetkel on mitu populaarset spaapaketti suurepäraste hindadega! Uinu ja ärka tartumaisuses! #tartumaine

4. Spaahotell Laine – puhkus Eestimaal, kolmest küljest merega piiratud lummavas väikelinnas Haapsalus

Imelised käänulised kitsad merega lõppevad tänavad, väikesed kohvikud ja galeriid, iidne piiskopilinnus ning mereäärne Promenaad – see moodustab spaapuhkusega harmoneeruva terviku, mida on soov ikka ja jälle kogeda.

Spaahotell Laine on keskkond, kus kohtuvad lihtsus, kodusus, õdusus, sõbralikkus ja professionaalsed teenused. Soojades ja pehmetes toonides interjöör tekitab saabujas mõnusa rahuliku tunde. Hotellis leidub tube igale maitsele: ühe- ja kahekohalised standardklassi toad, mis olemuselt on lihtsamad ja tagasihoidlikumad; kahekohalised standardpluss hotellitoad, mis on kaasaegsed ja mugavad. Kahekohalised superiorklassi hotellitoad on valgusküllased ja avarad; neist ei puudu konditsioneer.

Hotelli kahekohalistest tubadest pooltest avaneb imekaunis vaade merele ja loojuvale õhtupäikesele. Kuni neljaliikmelisele perele on sobilikud kahetoalised minisviidid ning hotelli kroon on kahetoaline avar, valgusküllane, ruumikas ja lummava merevaate ning konditsioneeriga sviit, kus iga külaline tunneb end eriliselt hoituna.

UUDIS! Külalistele on avatud kaasaegne, hubane ning igati meeldiva interjööriga tervise- ja heaoluspaa, kus on võimalik nautida laias valikus ravi- ja spaateenuseid. Ooteala mugavad diivanid ja tugitoolid ning rahulik meeleolumuusika loovad tervikliku õhkkonna, kus vabatahtlikult võiks istuma jääda tundideks – aeg kulgeb omasoodu.

Vee- ja saunaspaas on külaliste päralt leili-, auru, soola-, ja lõõgastussaun, 20-meetrine ujumisbassein, mullivann ning merevaatega väike puhkeala. Spaas viibimise aeg lahtiolekuaegadel ei ole piiratud, mis annab signaali, et armas külaline, oled väärtus ja sinu heaolu on spaahotelli prioriteet – lase kehal ja vaimul lõõgastuda, ära kiirusta, vaid naudi, koge ning tunneta.

Restoran Blu Holm hoolitseb selle eest, et laud oleks kaetud maitsvate ja tervislike roogadega ning karastavate jookidega.

Spaahotell Laine usub, et sisemise tasakaalu hoidmiseks vajame kõik hetki, kus aeg ei kiirusta tagant ning et olla võiks enam naudinguid, rõõmu ja heaolutunnet. Spaapuhkus on selleks üks võimalik viis.

PS! Kiika soodushinnaga puhkusepakette ja hotellitube ning tutvu UUTE hoolitsuste ja pakettidega, milles on kasutuses Eesti ravimuda.