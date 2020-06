Tagasi tööle: kas sina suudad tagada oma töötajatele viirusevaba töökeskkonna?

Uus koroonaviirus on õpetanud meid puhtusele ja desinfitseerimisele rohkem tähelepanu pöörama. Kui kontoriruumides teame, kes ja millal liigub, ning tööandjal on võimalus ruumide kasutuskoormust vajadusel reguleerida, siis hotellides, restoranides ja teistes avalikes asutustes on töötajad nakkustele haavatavamad.

Ainus viis, kuidas saad enda töötajaid ja kliente võimaliku nakkusohu eest kaitsta, on regulaarne desinfitseerimine. Laias laastus on selleks kolm võimalust – käsitsi, mehaaniline ja elektrostaatiline desinfitseerimine. Õigesti teostatult on kõik nakkuste piiramisel tõhusad, vahe on ennekõike ajakulus ning ohutuses tervisele ja pindadele.

FOTO: tphooldus.ee

Käsitsi desinfitseerimine

Soodne, aga aeganõudev

Kuidas toimib? Käsitsi desinfitseerides pihustab puhastusteenindaja desoainet lapile ja puhastabki pinnad lapiga. Või pihustab desoaine otse pinnale, ootab ja eemaldab mõjuaja lõppedes aine jäägid. Tavaliselt desinfitseeritakse nii ainult puutepindu ehk kohti, mida paljud inimesed korduvalt katsuvad – ukselingid, puutetundlikud ekraanid, lülitid, liftinupud, WC-poti vajutusnupud, käsipuud ja käetoed, kraanid, koosolekuruumide lauapinnad, paberi- ja seebidosaatorid, kohviaparaadid, köögikappide lingid jne.

Kuhu sobib? Käsitsi desinfitseerimine sobib, kui otsid lahendust kontoriruumidesse, kus liigub piiratud arv inimesi. See on ainus lahendus ka avalikesse ruumidesse, kus kontaktpindasid ei ole palju, kuid mida tuleb väga sageli puhastada (nt kohvikus või ilusalongis pärast iga klienti).

Eelised. Kõige soodsam lahendus. Enamasti on kontorites ja üldkasutatavates ruumides nagunii koristaja olemas. Vaja on tasuda vaid lisandunud tööaja eest ning soetada desoained.

Miinused. Ajakulu! Umbes 100ruutmeetrise kontori puhul vajab puhastusteenindaja pindade desinfitseerimiseks vähemalt lisatundi. Pärast põhjalikku desinfitseerimist kulub paar tundi ka ruumi ventileerimiseks, sest enamik desoaineid sisaldab suures kontsentratsioonis etanooli, mis on aurustumisel hingamisteedele kahjulik.

Mehaaniline desinfitseerimine

Ainult pindadele, mis taluvad niiskust

Kuidas toimib? Mehaanilisel desinfitseerimisel võetakse töö kiirendamiseks appi erinevad pihustusseadmed ja kõrgsurvepesurid, samuti aurupesurid ja -imurid. Kõrgsurvepesu puhul segatakse desoaine veega. Aurupesurite ja -imurite tööpõhimõte seisneb väga kuumas veeaurus, mis jõuab pragudesse ning voltidesse, kuhu harja või riidelapiga ligi ei pääse.

Kuhu sobib? Kõrgsurve ja erinevad pihustid sobivad siis, kui otsid lahendust restoraniköögi, tootmishoone, spaa vms ruumidesse, kus pinnad on kõvad, suured ja niiskuskindlad. Aurupuhastus sobib jõusaali, kaubanduskeskusesse, kauplusesse, aga ka hotellituppa, kus on vaja puhastada palju erinevaid pindasid. Ei sobi ruumidesse, kus on niiskuspelglikke esemeid (nt elektroonika, dokumendid jms).

Eelised. Käsipuhastusega võrreldes säästad palju aega! Aurupuhastuse eeliseks on lisaks keemiavaba ja tervisele ohutu veeaur, mis eemaldab nii mustuse kui ka hävitab mikroobid, seened, lestad, bakterid, viirused jt. Aur seob tolmuosakesed, mitte ei paiska neid laiali, ega kahjusta pindu.

Miinused. Enamiku siin loetletud meetoditega saab puhastada ainult niiskust taluvaid pindasid.

Elektrostaatiline desinfitseerimine

Täiesti uudne meetod, mis on kiire ja tõhus

Kuidas toimib? Iga desinfitseeriva aine mõju sõltub suuresti sellest, kui hästi on see pinnale kantud. Elektrostaatilise desinfitseerimise puhul pihustatakse desoaine pinnale patenteeritud pihusti abil, mis muudab desoaine ülipeeneks staatiliselt laetud uduks. Staatika mõjul „liibuvad“ desoaine osakesed pindadele paremini, ümbritsedes objektid 360 kraadi ulatuses.

Kuhu sobib? Kontorisse, teenindusasutusse, ühistransporti – see on hea lahendus paljudele erinevatele pindadele. Aine jõuab hõlpsalt isegi raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse nagu näiteks torud, radiaatorid, klaviatuurivahed, ekraanitagused jne. Desoaine udu on ohutu ka tehnikale.

Eelised. Säästab aega ja raha, sest staatilise laenguga desoainet kulub vähem. Aine ei jää õhku ringlema, vaid „liibub“ pindadele. Ühe töökoha peale kulub desinfitseerimiseks 10–15 sekundit, pärast seda tuleb 2–3 minutit oodata ning inimene võib tööle naasta. Umbes 100ruutmeetrise kontori täielikuks desinfitseerimiseks kulub maksimaalselt 15 minutit. Kasutatav desoaine on etanoolivaba ehk tervisele ohutu ning ebameeldiva lõhnata. Kuna pindu ei ole vaja puhastamise käigus puudutada, puudub ka ristsaastumise oht.

Miinused. Pole võimalik teostada ilma eritehnikata. Seetõttu on alati sisseostetav teenus.