GALERII ⟩ Eesti ja Soome vaheline diplomaatia jõudis 100. aastapäevani

Välisminister Urmas Reinsalu ja Soome välisminister Pekka Haavisto allkirjastavad sümboolselt uuesti saja-aastase tunnustamisdokumendi, mis jääb ajaloolist päeva märkima saatkondade seintel. Allkirjastamine toimub Eesti suursaatkonnas Helsingis ja Soome suursaatkonnas Tallinnas samaaegselt. Tseremoonia juurde on kutsutud endised suursaadikud ja Eesti iseseisvuse taastamise võtmeisikud.

«Soome on Eestile läbi aastate olnud hea sõber ja liitlane,» sõnas välisminister Urmas Reinsalu. «Tihe ja avatud suhtlus ning kahe sarnase, kuid samas ka erineva riigi vahel, on rikastanud mõlemat. Sada aastat diplomaatilisi suhteid on möödas ning uued sajandid ees.»