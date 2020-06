Ettepanek ⟩ Meedialiit soovib valitsuselt riiklikku tugisüsteemi

«Valitsus on eraldanud kojukandetoetuseks 450 000 eurot, alandanud digitoodete käibemaksu üheksale protsendile ning planeerinud sotisiaalkampaaniaid – need meetmed on aidanud erameediat kokku umbes ühe miljoni euroga. Hakkama saamist on toetanud ka töötukassa meede ja palgalangetused,» edastas Eesti Meediaettevõtete Liit. Liit ühendab kõiki Eesti suuremaid päeva-, nädala- ja maakonnalehti, aga ka ajakirju, kuukirju ja uudisteportaale.