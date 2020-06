Haigekassa lasi läbi raviraha pettusi

Riigikontrolli arvates jäävad nii väikeses mahus arvete kontrollimisel olulised väärkasutused avastamata. Kuivõrd dokumentide ükshaaval võrdlemine kulutab palju aega, on haigekassa viimastel aastatel põhjalikke kontrolle läbi viinud väiksemas mahus ja võtnud suuna töö automatiseerimisele.

Tihedam suhtlus patsiendiga

«Pettuste väljajuurimiseks pole alati vaja keerulisi tarkvaraarendusi. Sageli annavad probleemid ennast ise kätte,» osutab Holm.

Haigekassale saadetud kaebusi analüüsides selgus, et mõnel juhul viitasid need laiematele küsitavustele, kuid haigekassa piirdus vaid kaebuses toodud raviarvete kontrollimisega. Näiteks teavitas patsient, et patsiendiportaalis digilugu.ee on kirjas, et ta sai aastatel 2014–2016 kümnel korral koos pereliikmetega teenuseid, kuid tegelikult ei tarvitanud ta neid kordagi. Haigekassa küsis asutuselt nende kümne arve eest makstud raha tagasi, kuid asutuse tegevust rohkem ei kontrollinud.

Alates 2016. aastast saab igaüks patsiendiportaalis tutvuda oma raviarvetega, millel näeb nii osutatud teenuseid kui ka nendeks kulunud raha. Seni on raviarveid vaadanud vaid vähesed: 2019. aasta I poolaastal keskmiselt ligikaudu 8900 inimest kuus ehk 1,9 protsenti kõigist ravi saanutest. Veel vähem laekub haigekassale kaebusi, kuus keskmiselt 8-16.

Üheks põhjuseks on see, et inimene ei saa mugavalt teenuse sisu ja hinna kohta tagasisidet anda, kuigi haigekassa möönab, et neil raviarvete kontrollist üksi ei piisa veendumaks, et raviraha pole väärkasutatud. Tänu patsientide tagasisidele saadi jälile mitmetele rikkumistele, sest haigekassa ei näe, kas inimene käis päriselt arsti juures või mida arst vastuvõtul täpselt tegi.

«Soovijatele plaanime hakata saatma e-postiga teateid raviarvetest, mis on haigekassale maksmiseks laekunud,» selgitab Parv. «Täiendavalt loome funktsionaalsuse, millega inimene saaks patsiendiportaalis raviarvet vaidlustada. Vaidlustuse nupule vajutades saabub haigekassale teade, et arve on vaidlustatud ning edasi pöördume juba raviasutuse poole selgituste saamiseks.» Uus lahendus peaks valmima 2021. aasta alguses.