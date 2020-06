VIDEO ⟩ Isa ja lapse napp pääsmine ülekäigurajal

Politsei toonitab, et kui ülekäiguraja ees jääb auto seisma, siis peab peatuma ka kõrval olev auto.

«Kui reguleerimata ülekäiguraja ees on pärisuunavööndis kõrvalrajal seisma jäämas või juba seisma jäänud sõiduk, siis liiklusseaduse kohaselt ei tohi juht peatunud sõidukist mööduda vahetult enne ülekäigurada ega ülekäigurajal, vaid peab ülekäiguraja ees seisma jääma,» selgitas Postimehele Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse patrulltalituse juht Varmo Rein.

Ta toonitas, et ülekäigurajale tohib juht sõita pärast seda, kui on veendunud, et ei ohusta ülekäigurajale astunud või astuvat jalakäijat.