Kaitseminister seab Soome kriisivarude ameti Eestile eeskujuks

Eesti plaanib samuti luua kriisivarude agentuuri ning üheks eeskujuks on Soome vastav amet. Soome kriisivarude ameti juht andis Eesti kaitseministrile ülevaate, kuidas Soomes varude tagamine korraldatud on.

Ta selgitas, et varude kogumine on küll hädavajalik, kuid kriisi ajal peavad olema tagatud ka kindlad tarneahelad ning tootmise võimekus, et vajadusel kiiresti varusid täiendada.