Keskerakond: hakkame suuri annetusi tähelepanelikumalt hindama

«Keskerakond on teinud käesolevast juhtumist omad järeldused ja edaspidi hakkavad suuremaid annetusi hindama erakonna finantskomisjoni liikmed, et kõrvaldada kõik vähegi võimalikud kahtlused nende läbipaistvuses,» ütles Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb pressiteates.

«Prokuratuuri otsus menetluse alustamiseks oli pärast avalikkuses tõstatunud küsimusi ootuspärane ning me teeme juhtumi kiireks lahendamiseks nendega igakülgset koostööd. Kahtluste uurimine ja erakondade rahastamise läbipaistvuse tagamine on nii Keskerakonna, kõigi teiste erakondade kui ka avalikkuse huvides,» ütles Mihhail Korb.

Jaanuaris sai Keskerakond 50 000 euro suuruse annetuse Tartu väikeettevõtjalt Jana-Helen Juhastelt. Aprillis erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK)­ kodulehel annetuse avalikuks tulemise järel tekkis palju küsimusi raha päritolu kohta. 6. mail kirjutas Eesti Eks­press, et raha pärineb hoopis Juhaste eksmehelt, ärimehelt, kel on Tallinnas ärihuvid. Seepeale otsustas Keskerakond 50 000 eurot annetajale tagastada. Paralleelselt Keskerakonna rahastamisskandaaliga on võimuliidul töös ka ERJK-d likvideeriv eelnõu. Täna teatas prokuratuur, et on alustanud kriminaalmenetlust, tuvastamaks Keskerakonnale jaanuaris Juhaste nimel annetatud 50 000 euro päritolu ja annetuse tegemise motiive.