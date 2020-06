Video ⟩ Mihhail Korbi sõnul arutatakse võimalust muuta erakondade rahastamise seadust

Kas tulevikus oleks vajalik erakondade rahastamise seadus üle vaadata?

Jah, diskussiooni tulemusena on selge, et vaja on saada rohkem infot. Ma toon paralleeli teisest valdkonnast. Pikalt on arutatud, kas on lubatav, et erakonda võetakse kriminaalse taustaga isikuid. Pärast mõni neist kandideerib ka valimistel. See on päris tõsine diskussioon. Erakonnal ei ole võimalust täna tavapäraselt kontrollida sadu ja sadu inimesi, kes erakonda astuvad. Väga raske on ammendavaid vastuseid saada, sest päringud on pikad ja võtavad kaua aega, mõnikord kuude kaupa. Meil ei ole võimalus kontrollida, kas isik on kriminaalselt karistatud või ei ole. Registrid on avatud, aga tasulised ja suured päringud võtavad kaua aega.

Ilmselt tuleb võtta (tulles tagasi küsimuse juurde - toim.) kasutusele konkreetsed meetmed. Kas viia need seadusesse või uurida olemasolevate võimaluste raamides, kuidas edasi käituda. Ma arvan, et see (seadusemuudatus - toim.) on mõistlik. Need ideed õhus lendavad ning vaatame, kuhu need ideed viivad.

Kas te olete valitsuskoalitsioonis seda arutanud?

Ei, see on pigem erakonna sisemise diskussiooni tulemus. Neid ideid on välja öeldud, aga need on veel täna toored ideed. Kui idee saab küpseks, siis kindlasti sellega tegeleme.

Mida te tänasest skandaalist olete õppinud?

(ohkab)

Ükski skandaal ei ole teisega sarnane, need on alati erinevad. Loomulikult oleksime pidanud selle inimesega varem suhtlema, see on selge.

Olukorrale tuleb vaadata laiemalt. Mina vaatasin selgelt seda oma vaatevinklist. Ma lähtusin sellest, et inimese toetus erakonnale on tore. Ma ei uskunud, et inimesed hakkavad selle varjus nägema tagamaid ja tekitama teooriaid. Ma olin selles olukorras natukene sinisilmne ja liiga naiivne, aga iga olukord õpetab. Ma loodan, et toimuvale leitakse ammendavad vastused. Olen kindel, et keegi ei käitunud pahatahtlikult.

Teades tagamaad või tausta, kuidas praegu süsteem toimib ja kuidas inimesed suhtuvad oma ametipositsioonidele, siis loomulikult viskab see ebameeldiva varju kogutud tegevuse ja meeskonnatöö peale.

Kas Keskerakond võtab tekkinud olukorda tõsiselt või oodatakse, et skandaal vaibub ja midagi praktikas ei muutu?

Skandaal selgelt ei vaibu. Ma arvan, et see jõuab mingi hetk teatud punkti, kus saabub selgus. Loomulikult suhtub erakond sellesse väga tõsiselt. Erakonna esimees on sellele mitu korda viidanud ja öelnud, et sellist olukorda ei tohi olla. Kui see juba tekkis, siis tuleb teha kõik, et sarnaseid olukordi tulevikus vältida.

Millised on esimesed sammud, mida Keskerakond saab astuda selleks, et tulevikus sarnaseid olukordi enam ei tekiks?

Otsustasime, et loome ametliku protseduuri, kuidas hakkame sellises olukorras käituma. Arvan, et tekkinud olukord ongi erakordne ja midagi sellist ei ole varem olnud, aga sellest õpitaksegi. Ma arvan, et kui jälgime neid protseduure, siis suudame neid olukordi vältida.

Valitsuskoalitsioonis olete meeskonnamängija. Kuidas teised meeskonnaliikmed antud olukorrale vaatavad? Mida tagatubades räägitakse?