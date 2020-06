Helme: küberkuritegude vastaseks võitluseks on vaja rohkem ressurssi

«Küberkuritegude jätkusuutlikuks menetlemiseks on Eestil tarvis hakata senisest rohkem ressurssi suunama sellega võitlemiseks,» märkis siseminister Mart Helme. «Politsei- ja Piirivalveameti võimekus küberkuritegude menetlemiseks on aastatega küll märkimisväärselt tõusnud, kuid järjest enam arenev info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkond tähendab aga üha suuremat tõenäosust Eesti elanikel langeda küberkuritegevuse ohvriks,» ütles Helme.

Siseminister tõi lisaks välja, et kuigi PPAs on küberkuritegevuse vastu võitlemiseks eraldi üksus – keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo – siis seisame siiski igapäevaselt silmitsi sellega, et meil on inimesi juurde tarvis ja seejuures võistleme erasektori palkadega.

«Selleks ongi hädavajalik tõsta Eestis erinevate infotehnoloogiliste kui ka e-riigi süsteemide turvalisuse tagamiseks politsei võimekust küberkuritegevusega võitlemiseks,» märkis minister.

Memorandumis seisab, et prognooside kohaselt on jätkuvalt igasuguse tehnoloogilise kuritegevuse trend tugevalt tõusev. Eesti kontekstis on digitaalsete pettuste ja kuritegevuse vastu võitlemine eriti oluline digitaalsete teenuste laialdase leviku tõttu nagu näiteks e-maksed, mobiil-ID jpm. Lunavaraga on varasemalt rünnatud näiteks Eesti perearstikeskuseid, mille tõttu oli asutuste tegevus tugevasti häiritud.

Iga-aastast kasvu prognoositakse näiteks pahavarakampaaniate, arvutisüsteemide ja veebilehtede vastaste rünnete osas. Samuti ka kõikvõimalike pettuste, narkokaubanduse ja rahapesu osas. Lisaks toob Europol iga-aastaselt välja erinevaid küberkampaaniaid ja juhtumeid, mille kahjud ulatuvad kümnetesse miljonitesse eurodesse.