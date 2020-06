Kadriorus sõidab taas isejuhtiv buss

Abilinnapea Andrei Novikov märkis, et kui selle nädala alguses alustati linnaliikluses elektribussi testimist liinil nr 4, siis täna jätkub Kadriorus isejuhtiva bussi katsetamine. «Isejuhtiva bussi projekt loob linnale teadmist ja kompetentsi, et me saaksime tulevikus rakendada linnas ühistransporti veelgi keskkonnasõbralikumalt ja nutikalt, mis toetab ühtlasi Tallinna kui 2022. aasta Euroopa Rohelise Pealinna finalisti eesmärke,» selgitas Novikov.