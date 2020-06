Hämar minevik jättis viis inimest kodakondsuseta

Vastavalt siseminister Mart Helme ettepanekule otsustas valitsus mitte anda kodakondsust viiele taotlejale, kes on toime pannud nii kuri- kui väärtegusid ja kellele oleks võinud Eesti kodakondsuse anda ainult erandkorras.

Kodakondsuse seaduse kohaselt ei anta ega taastata Eesti kodakondsust inimesele, kes on toime pannud kuriteo, mille eest talle on mõistetud vabadusekaotus kestusega üle ühe aasta ja kelle karistatus ei ole kustunud või keda on kriminaalkorras korduvalt karistatud tahtlike kuritegude eest.