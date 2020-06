Juuniküüditamise 79. aastapäeval, 14. juunil avab Vabamu selle päeva mälestamiseks näituse «Siberi valge», mis aga ei too esile tragöödiat ja ahastust, vaid otsib küüditatute helgeimaid mälestusi noorusest, sõprusest ja armastusest Siberis. Postimees avaldab oma lapsepõlve Siberis veetnud Raivo Mihkelsoo loo.

Raivo Mihkelsoo FOTO: Vabamu

1943. aastal sündinud Raivo Mihkelsoo küüditati viieaastasena Siberisse, kus ta elas kaheksa aastat. Tema pere viidi Valgamaalt Novosibirski oblastisse, Ordõnski rajooni, Sušõha külla. Täna elab Raivo Rae vallas, Patika külas.

Oksakäärid FOTO: Vabamu

Oksakäärid

Siberis on iga maja akna alla rajatud väikene lilleaed, ja selleks et aed oleks kanade ja loomade eest kaitstud, ehitati selle ümber tavaliselt pajuvitstest aed. Tollal kasutati pajuvitsu tubakakasvatuses selleks, et kui tubakavars alumisest otsast lõhki aeti, et see saaks kiiremini ära kuivada ja ei läheks hallitama, siis riputati tubaka varred koos lehtedega pajuvitste abil traatide peale kuivama. Eelnevalt korjati suuremad ja korralikumad lehed esimese sordi tubaka valmistamiseks vartelt siiski ära, sest esimesed lehed on vängema toimega.

Siberis, nagu kogu Venemaal, pidi iga soovija endale vitsa omamiseks brigadiri käest luba küsima. Kui brigadir lubas oli meil koos vanema vennaga võimalus neid pajuvitsasid enam jõekäärust ära tuua, kui lubatud oli ja nii, et keegi teine ei näinudki, salaja ja vara hommikul. Oksakääridega sai need vitsad juure pealt hästi madalalt maha naksatud ja heinatuust peale pandud ning punti seotud. Roomates, neid enda taga lohistades liikusime jõekäärust kevadiste veevoolukraavide kaudu koju, vitsad said kohe ka aia sisse punutud. Nii meil sai ka ehitatud vast kõige suurem aiatara, ehk siis vene keeles polisadniku punutud aiatara, seal kasvatasime ka enda jaoks lisaks lilledele sibulaid ja kapsaid, tubakat ja tomateid jne.

Seinal olev maakaart oli hinnaline ese FOTO: Vabamu

Maakaart

Tänapäeval on igasugused võimalused tutvuda ja veenduda, kus milline riik, mägi või meri asub. NSVL-s oli ainukene võimalus leida sellist infot kas raamatutest või siis kaartide vahendusel, seega kaardid olid olulised. Koolis olid kaardid ainult geograafia õpetajatel ja tundides sai kaardilt näha, kus ja milline riik asus. Ja ega meid siis võõrriikide tutvustamisega eriti ei vaevatud, tegelikult oli selline info isegi salastatud.

Mina parandasin Siberis olles raha eest teiste kummikuid ja kalosse, panin aukudele ja lõhedele auto sisekummist välja lõigatud sobivad paigad peale liimiga, mille ise oli saunas enda ehitatud seadmega teinud. Selleks pidi ta A-66 bensiini mitu korda läbi aurutama ja kiirelt jahutama, nii, nagu tehakse praegugi puskarit. Saadud puhtale kõrgetasemelisele vedelikule lisati hiinlaste käest saadud tenniste kautšukist talla tükikesi. Kui tükikesed bensiinis lahustusid, siis oligi kummiliim valmis. Oli vaja vaid kokkupandavad pinnad puhastada, katta liimiga ja hiljem peale kuivamist mõlemad pooled tugevalt kokku pressida.

Selle tööga teenitud raha eest sain käia rändkino Tarzani filme vaatamas. Samuti ostsin omateenitud raha eest meile seina peale kaardi. Vanasti tehti kaarte ainult kleebitud riidele ja pidi olema võimalus kinnitada või riputada kusagile, näiteks seinale löödud naelte otsa.

Suusad tuli ise teha, sest neid polnud kusagilt saada FOTO: Vabamu

Suusad

Venemaal polnud loomulikult võimalik osta endale või lastele suuski, sest käiberaha polnud ja küladesse neid nagunii müügile ei toodud. Sellepärast tuli suuski kodustes tingimustes ise valmistada. Minu isa oli suuteline igasuguseid töid tegema ja sepana valmistama vajalikke tööriistu. Nii tegi ta vajalikud tööriistad puidust tünnide ja suuskade valmistamiseks.

Suuskade valmistamiseks läks vaja: väikest kirvest, leeklampi, veekeedunõud, mitmesuguseid höövleid puidu hööveldamiseks ning suuskadele kesksoone tegemiseks. Soon suuskadel on vajalik selleks, et suusk ei väljuks suusatamisel suusarajast välja, toona osati ju ainult klassikalist stiili harrastada.

Siberis kasvasid tavaliselt ainult kased ja seega pidi leppima küllaltki raskevõitu suuskadega, kasepuit on teadagi küllalgi raske puit. Tavaliselt aeti kasepuu kiiludega täpselt, kesksoont pidi pooleks ja tahuti kirvega hiljem vastavatesse mõõtudega sirgeks lauaks, seejärel see tahutud laud hööveldati siledaks lauaks ja samas aeti sisse ka keskmine libisemise vastane soon kogu suusa ulatuses. Siis tuli veel suusanina õhemaks hööveldada.

Sõnnikubrikettide pressimine FOTO: Vabamu

Sõnnikubriketid

Vene keeles nimetatakse neid кизяк, meie kutsusime neid kiizik või kiisik, edaspidi brikett. Siberis, seal kus meie asusime, polnud metsa kasvamas ja kütteks ei olnud puitmaterjali kusagilt võtta.

Kütteks kasutati loomade sõnnikut, mis oli põhuga segatuna laudast talvel välja visatud, hiljem suvel ühtlaseks massiks trambitud kas jalgadega või siis kasutades hobuseid. Loomalaudast välja visatud sõnnik koos aluspõhuga koguti õues suurde kuhja. See sõnnikukuhi visati suvel hoovi peale ringi kujuliselt laiali ja nii suurelt, et hobune oleks suuteline selles sõnnikurõngas ringiratast käima. Et hobune ringist välja ei läheks, oli ta seotud ringi keskel maasse löödud posti külge.

Vajadusel segati hargiga seda massi ja kõik jätkus seni kuni sõnnik muutus ühtlaseks massiks. Brikettide vormimiseks olid kasutusel kanderaamid, nende peal olid 6-8 osalised sahtlid, kuhu paigutati mass sisse ja trambiti jalgadega tihedalt täis. Kui briketid olid kuivanud nii tugevaks, et nad ei murdunud, paigutati nad ringpüramiidi. Püramiidis kuivasid briketid suve jooksul ära ja viidi varju alla.

Vajadusel kasutati samasuguseid brikette ka ehitusel. Selleks määriti nad täielikult kokku saviseguga ja paigutati seina, hiljem krohviti savisegu täidisega uuesti pinnad üle ja värviti ehitus lubja seguga valgeks.

Kodust saadetud jõulukuusk FOTO: Vabamu

Eestist saadetud kuusk

Kodumaale jäänud vanaema pidas meiega kirjavahetust. Üksi elaval vanainimesel oli siiras soov meile ka jõulurõõmu teha. Ta saatis jõuludeks paki, tavalises vineerist tehtud kastis. Mäletan siiani, kuidas me seda pakki ootasime, see oli sama põnev kui jõuluvana ootamine.

Meil seal Siberis kuusk ei kasvanud, olid kased, pajud, paplid ja männid, kõik madalkasvulised, sest talvel oli paks lumi maas ja lume raskus surus puud looka, olidki suuremalt jaolt kõverad.

Vanaema saadetud pakis oli kõige tähtsam kodumaalt pärit kuusk, vanaema poolt oma metsast raiutud ja pandud pakki nii, et tema latv oli pooleldi rõngasse keeratud. Alati olid pakis veel vanaema tehtud erikujulised piparkoogid. Lisaks veel suitsusaunas suitsetatud sink, omatehtud korekommid, küünlad ja küünlajalad.

Jõulude ajal olid aknad tekiga kaetud, et keegi väljast kuuske ei näeks. Jõulude tähistamine oli siis Venemaal rangelt keelatud, sest seda loeti usuasjaks.