Otse Postimehest ⟩ Justiitsminister Raivo Aegi hinnangul jõuab ERJK vaidlus riigikohtuni välja

Kas põhiseaduses on relva omamine pandud konkreetselt paika või on see tõlgendamise küsimus?

Minu teada ei ole põhiseaduses sõna relv üldse käsitletud. See on kontekstipõhine inimeste huvide ja vabaduste realiseerimisel. Meil on teatud piirangud relva omamisel ja seda põhiseadus ütlebki, et neid vabadusi saab piirata seaduse alusel, ehk selleks ongi relvaseadus.

Kuidas oleks võimalik ennetada seda, et relvad ei satuks inimese kätte, kellel relvaluba ei ole?

See on väga palju seadusekuulekuse küsimus. Kui inimesele ühel või teisel põhjusel relva saa relva lubada, aga isik hangib endale illegaalse relva sooviga panna toime kuritegu, siis ega seda ei olegi võimalik ära hoida. Paratamatult on meil alati ühiskonnas õigusrikkujaid.

Siseminister leiab, et relvaloa taotlemisel on kohustuslikust vaimse tervise kontrollist on kujunenud formaalsus. Kas arst, kes väljastas Lihula tulistajale tervisetõendi, on võetud uurimise alla?

Ma ei ole menetlusandmetega detailideni kursis, las prokuratuur ja uurimisasutused teevad oma tööd. Põhimõtteliselt olen ka mina aru saanud, et siin on nii objektiivsed kui ka subjektiivsed asjaolud, mis takistavad psühhiaatrilise kontrolli põhjalikkust.

Ühelt poolt on välja toodud ajaline ressurss – vastuvõtu aeg on piiratud. Samas ei ole see argument, sest inimesele relva andmisel on vaja jõuda selgusele tema psüühikas ja vastutusvõimes. Ei saa ju öelda, et aeg sai läbi. Sellisel juhul tuleb järgmisele vastuvõtule minna.

Teiseks argumendiks kõlas, et psühhiaater ei pääse ligi varasemale haigusloole. Oma tervisetoimikus on jah võimalus inimesel määratleda, millised arstid tema terviseandmete ligi pääsevad.

Kui inimene läheb relvaluba taotlema, siis on see tema valiku küsimus. Juhul kui ta arstile ligipääsu ei anna, siis saab psühhiaater lihtsalt öelda, et tõendit väljastada ei ole võimalik, sest ta ei ole kursis inimese tervisliku olukorraga.

Jätkuvalt on avalikkusele arusaamatu, millist kvaliteedihüpet loodetakse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) ülesannete delegeerimisega riigikontrollile saavutada?

Kui vaatame kvalifikatsioone, kas ERJK-s või riigikontrollis, siis vaieldamatult on ekspertiisi tase väga erinev. Teine küsimus on selles, et ERJK koosneb suures osas poliitikutest või nende suuvoodritest. Ma arvan, et järelevalve tegemisel ei ole see kõige efektiivsem moodus.

Kui asjaosalised, kelle üle järelevalvet teostatakse, hakkavad ise järelevalvet teostama. Las järelevalvet teostavad need instantsid, kes on selleks koolitatud, ette valmistatud ja loomulikult peavad sellega kaasnema vastavad õigused, et seda järelevalvet korrektselt ja efektiivselt teha.

Te siis ei usu eneseregulatsiooni? Kas on näiteid, et säärane järelevalve ei ole siiani hästi toiminud?