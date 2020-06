Euroopa Kontrollikoda: Rail Baltic läheb plaanitust kallimaks ja küsitav on ka tasuvus

«Põhjuseks on asjaolu, et eeldatav reisijate arv (4,6 miljonit reisijat aastas) jääb märkimisväärselt alla meie võrdlusaluse (9 miljonit reisijat aastas) ning kõikidest meie auditeeritud raudtee-suurtaristutest elab Balti riikide liini teeninduspiirkonnas kõige vähem inimesi,» ütles Henrics.

Kontrollikoja auditis on märgitud, et praegu ei ole Eesti, Läti ja Leedu vahel põhja-lõuna suunalist raudtee-kaubavedu. Auditis on välja toodud, et selle toimimiseks peab raudtee suutma konkureerida maantee- ja meretranspordiga ja seetõttu tuleb luua tõhusad mitmeliigilised ühendused ja kaasnevad meetmed.