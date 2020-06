Eestis alustavad teenistust USA kurikuulsad ründedroonid

Koostöös Eesti kaitseväega otsustas Ameerika Ühendriikide õhuvägi Euroopas paigutada droonid, personali ja tugivarustuse ümber Eestisse, et toetada Balti regiooni liitlasriike. Üks põhjustest, miks mehitamata lennuvahendid Eestisse saadeti, on hetkel käimasolevad lennuraja ehitustööd Miroslawieci lennubaasis Poolas, kus droonid tavapäraselt paiknevad.

«Hea meel on tervitada meie liitlasi Ämaris. Droonid on tänapäeval kuum teema ning lennunduskultuuris on droonide juurutamine uue vundamendi ladumine,» ütles õhuväe ülem kolonel Rauno Sirk. Tema sõnul on väljakutseks droonide integreerimine igapäeva lennutegevusse.