Töötutele noortele on loodud tugisüsteem

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on praeguses tööturu olukorras oluline abistada kõiki töötuid ning eraldi tähelepanu pöörata noortele, kes on haavatavamas olukorras vähesema töökogemuse ja sageli madalama haridustaseme tõttu. «Noored on tihti leidnud rakendust teenindus- ja majutussektorites, mis on enam kriisis kannatada saanud valdkonnad. Pean oluliseks, et abi saaksid kõik noored, kes seda vähegi vajavad,» lausus Kiik.

Ta lisas, et mitteõppivatele ja -töötavatele noortele tuleb pakkuda igakülgset tuge haridusteele naasmiseks, selle kaudu ka ümberõppeks ning tööturule jõudmiseks nii riigi, omavalitsuste kui ka lapsevanemate toel, sest ainult üheskoos leiame väljapääsu, kuidas noorte toimetulekut parandada.

Noorte abistamiseks on välja töötatud noortegarantii tugisüsteem, mille abil kohalikud omavalitsused ühenduvad 16–26-aastaste mittetöötavate ja mitteõppivate noortega ning pakuvad tuge haridustee jätkamiseks või töökoha leidmisel. Samuti otsitakse lahendusi ka muudele õppimisel või töötamisel takistuseks kujunenud probleemidele ja tehakse koostööd erinevate osapooltega nagu töötukassa, õppeasutused ja noortekeskused.

Kohalike omavalitsuste kaasabil kahel korral aastas toimuvas noortegarantii tugisüsteemi seires osaleb praegu 48 omavalitsust 79st, kuid iga seirega liitub tugisüsteemiga uusi omavalitsusi. «Loodame, et peagi on noortegarantii tugisüsteemiga liitunud kõik omavalitsused. Piirkondades, kus omavalitsused on järjepidevalt pakkunud noortele abi, on selgelt näha, kuidas mittetöötavate ja -õppivate noorte osakaal langeb ning noorte iseseisev toimetulek paraneb,» selgitas Kiik.

Näiteks viimase kahe aastaga on programmis osalenud kohalikes omavalitsustes langenud mittetöötavate ja -õppivate noorte osakaal veerandi võrra. Noortegarantii tugisüsteemi esimeses seires oli keskmine mittetöötavate ja -õppivate noorte osakaal 10,8 protsenti, mis langes 7,5 protsendi tasemele. Viimase kahe aasta jooksul on noortegarantii tugisüsteemis osalenud kokku pea tuhat noort, kellele on abi pakutud, kes on abi saanud või kes hetkel saavad kohalikelt omavalitsustelt tuge.

Lapsevanemad, eestkostjad, õpetajad ja teised noortega kokkupuutuvad täiskasvanud saavad ka ise julgustada noori pakutavat abi vastu võtma. «Kui lapsevanem tunneb, et vajab tuge oma lapse aitamisel, tasub teda julgustada abi vastu võtma või ise omavalitsuse poole pöörduma. Saame lapsi ja noori kõige paremini aidata ühiselt panustades ning koostööd tehes,» julgustas Kiik vanemaid ise initsiatiivi haarama.