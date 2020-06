FOTOD ⟩ Presidendi sotsiaaltöö preemia laureaat aitab peaasju korras hoida

«Tänavu teist korda välja antava sotsiaaltöö preemiaga soovime esile tõsta selle valdkonna tegutsejate mõju ja inspireerivat eeskuju, mida Peaasjad oma pühendumise ja valikutega kehastavad,» lausus president Kersti Kaljulaid. «Nagu sotsiaaltöös nii mõnelgi muul juhul, näeme siin, kuidas üks MTÜ on lisaks oma põhitegevusele – nõustamisele ja koolitamisele – võtnud suuresti oma õlgadele kogu valdkonna eestvedamise ja suunamise,» selgitas Kaljulaid ja lisas, et sel viisil toimetades aidatakse järele mõistmist, et vaimne tervis on samamoodi tervis nagu füüsilinegi.

«Sellega seotud probleemid pole sekundaarsed, nende all kannatavad inimesed ei pea paratamatult kannatama, nende muredele on tänapäevaseid lahendusi – ja neil on õigus oodata, et need lahendused on kättesaadavad,» lausus riigipea

Presidendi sotsiaaltöö preemia laureaat aitab peaasju korras hoida. FOTO: Presidendi kantselei

Tema sõnul on 21. sajandi riik kodaniku kindlustunde allikas ja kodanik ei samasta riiki enam võimu, sunni ja jõuga, vaid pigem nähakse riiki just isikliku arengu toetajana. Sedakorda on saatus tahtnud nii, et auhind resoneerib üsna olulise debatiga Eesti ühiskonnas – kas piisavalt küps ja kaalutusvõimeline alaealine võib saada psühhiaatrilist abi ka omal valikul või ainult vanemate või kohtu otsusega.

«Pealiskaudse ühiskondliku arvamuse vastutuules ronite te järelejätmatult uutesse kõrgustesse ja satute üha veidramatesse seiklustesse – näiteks eile Riigikogus – seletamaks seda, mis on õige. Aga te ei kaota kannatust, tulete ja seletate igale skeptikule, igale inimesele, kes arvab ikka veel, et raske füüsilise tööga saab iga vaimse tervise murest üle,» märkis Kaljulaid.

MTÜ tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa ütles preemiat vastu võttes, et ka edaspidi tegutsetakse selle nimel, et ühiskonnas oleks vähem vaimse tervise häbimärgistamist. «Kuuleme liiga tihti eksiarvamust, et vägivalla ja kuritegevuse põhjuseks on just psüühikahäired. Veel liiga palju on lapsi, noori ja täiskasvanuid, kes ei söanda oma raskusi jagada, sest kardavad sildistamist ja et nende muresid ei võeta tõsiselt. Häbimärgistamine teeb inimesed haigemaks ja paneb oma muresid varjama,» lisas Oidermaa. «Muutused toimuvad, kui saame juurde teadmisi ja vaatame üle oma hoiakud ning kõnepruugigi,» ütles ta.

MTÜ Peaasjad meeskond. FOTO: Presidendi kantselei

MTÜ Peaasjad tegutseb vaimse tervise häirete ennetamise ja vaimse tervise edendamisega alates 2009. aastast. Meeskonda kuuluvad peamiselt psühhiaatrid, kliinilised psühholoogid, psühholoogid ja noorsootöö spetsialistid.

Tänavune kevad tõi sotsiaaltöötajad vägagi nähtavale ja sellegi preemia kandidaatide seas olid pea kõik ühel või teisel moel kriisi lahendamise eesliinil. Peaasjadele tähendasid kriisikuud veebipöördumiste kasvu pea kolmandiku võrra, eriolukorra ajal pakuti nõustamist abivajajatele ning korraldati 40 otseülekannet nii eesti kui ka vene keeles, kus psühholoogid rääkisid üksildustunde, sõltuvus- ja söömishäiretega toimetulemisest, nõustati lapsevanemaid kooliõppe toetamisel ja teismelistega kontakti leidmises. Kriisitegevused toetusid Peaasjade rohkem kui 10-aastasele kogemusele, kuhu lisaks nõustamisele jäävad koolitused keskmiselt tuhandele inimesele aastas, teavituskampaaniad, selle aasta alguses noortekeskuse käivitamine, ning muidugi kõikvõimalik avalik selgitustöö.