Põhja-Tallinnasse ehitatakse 100 miljoni eest uus elupiirkond

Tolaram Investments AS-i juhatuse liige Tarvo Teder ütles, et Balti Manufaktuuri arenduse plaane on seatud juba mõnda aega. «Koos Hepsoriga oleme jõudnud nüüd niikaugele, et uue ambitsioonika elupiirkonna arhitektuurikonkurss on lõpule viidud ja ehitus saab järgmisel suvel alata,» märkis Teder, kelle kinnitusel investeerivad arendajad käesolevas etapis kokku ligi 100 miljonit eurot.