Politsei hoiatab ⟩ Kustutage vanadest andmekandjatest sisu

Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse selgitab, et kuigi prefektuuris on väljapressimiste arv vähenenud, siis praktiseerivad kurjategijad jätkuvalt väljapressimist interneti teel, ähvardades inimesi delikaatsete andmete avaldamisega juhul, kui ei täideta kurjategijate soove.

«Paljudel juhtudel on tegemist inimese mõjutamisega ilma, et kurjategijatel oleks kannatanu kohta kompromiteerivat materjali. Samas on ka olukordi, kui inimeste hooletuse või teadmatuse tõttu satub kurjategijate valdusesse andmeid, mille avaldamine kahjustaks oluliselt nende mainet. Õnneks ei ole neid juhtumeid palju, kuid hoolikas peab sellegipoolest olema,» tõdeb kriminaalbüroo juht.

Hiljuti saigi Ida prefektuur teate selle kohta, et üks inimene on langenud andmekandjalt kustutamata andmete tõttu väljapressimise ohvriks. Viru ringkonnaprokuratuuri prokuröri Sofja Hristoforova sõnul sattus juhuslikult võõrastesse kätesse mälupulk, mille peal oli selle omanikku puudutav intiimse sisuga materjal. «Mälupulga enda valdusesse saanud inimene tuvastas selle peal olevate andmete põhjal mälupulga omaniku ning hakkas andmete avaldamise ähvardusel temalt raha välja pressima. Kannatanu pöördus politseisse ning juhtunu suhtes alustati kriminaalmenetlus,» kirjeldab Hristoforova.

Prokuröri sõnul suhtuvad õiguskaitseasutused sellist liiki kuritegudesse väga tõsiselt ja väljapressimised on kriminaalkorras rangelt karistatavad. «See konkreetne juhtum sai lahenduse üleeile kohtus, kui kokkuleppemenetluses mõisteti raha välja pressinud 38-aastasele mehele karistuseks kaks aastat tingimisi vangistust katseajaga kaks aastat ja kuus kuud,» ütles Hristoforova.

«Üldiselt on kannatanute käitumine olnud ähvardavate kirjade saamise korral ainuõige – nad on kohe ühendust võtnud politseiga. Probleem seisneb aga selles, et kurjategijad kasutavad ära inimeste hooletut digiandmete käitlemist. Järjest rohkem andmeid salvestatakse digitaalselt ning nende kaitsmine on sama oluline, kui füüsilise vara eest hoolitsemine. Kui inimene on kindel, et tema andmed on kaitstud, siis ei pea ta väljapressimisi kartma,» väidab Rainet Juuse.