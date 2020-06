Eesti perede viljatusravi toetuseks annetati rekordilised 100 000 eurot

2019. aasta lõpus läbi viidud heategevuskampaania «Aita lapsed ellu» eesmärk oli koguda raha Ida-Tallinna keskhaigla viljatusravikeskusele uue aegvõttega embrüoskoobi (Time-lapse incubator) soetamiseks. Eestis on sarnane embrüoskoop esmakordne, kuid vajadus selle järele oli suur, sest keskmiselt iga kümnes perekond Eestis puutub kokku viljatusprobleemiga.

Uue seadme vajalikkust selgitab ITK Viljatusravikeskuse juhataja doktor Tiina Loog: «Embrüo on varajases arenemisjärgus olev loode, mis tekib, kui munarakk viljastatakse seemnerakuga. Kehavälisel viljastamisel kasvatatakse ja jälgitakse embrüoid laboritingimustes kuni 6 päeva.

Uuel embrüoskoobil on sisse ehitatud spetsiaalne kaamera, mis registreerib kogu embrüote arenguprotsessi aegvõtte ehk time-lapse tehnoloogia abil ja neid ei pea jälgimiseks kord päevas inkubaatorist eemaldama nagu seni kasutusel olnud inkubaatorite puhul tuleb teha. Seega on embrüod stabiilses kasvukeskkonnas, mis sarnaneb loomulikule bioloogilisele keskkonnale naise emakas. Uus seade võimaldab valida siirdamiseks välja kõige kvaliteetsemad embrüod ning tõsta rasestumise õnnestumise määra kuni 50%-ni ehk siis iga teise katse õnnestumiseni. See tagab paremad tulemused ka vanematele ja korduvate ebaõnnestumistega patsientidele ning väheneb varases staadiumis peetunud raseduste arv.»

Tervise Arengu Instituudi andmetel teostati 2018. aastal Eestis 3011 viljatusravi tsüklit, mida on 5% enam kui aasta varem. 2018. aastal sündis kehavälise viljastamise tulemusel 444 last, mis moodustas 3,1% kõigist elussündidest – neist 209 last sündisid Ida-Tallinna Keskhaigla Viljatusravikeskuse abil.

Valdav osa annetustest koguti 2019. aasta lõpus Colonna heategevuslikul galaõhtul osalenud eraisikutelt ja ettevõtetelt. Suurimad panustajad olid Colonna Heategevusfondi asutaja Roberto de Silvestri, Colonna investeerimisfirma kaasasutaja Andrea Agostinone, mitmed ettevõtte investorid ning külalised.

Colonna Heategevusfondi nõukogu esimehe Roberto de Silvestri sõnul on Colonna alates 2013. aastast kogunud annetusi vastsündinute või enneaegselt sündinud laste toetamiseks, kuid sel aastal otsustati tähelepanu pöörata peredele, kellel lapse saamine on raskendatud. «Kahjuks peavad viljatusprobleemiga silmitsi seisma väga paljud pered, ent kõik väärivad võimalust, et neil sünniks terve ja väga oodatud laps. Südamlik tänu annetajatele nii Eestist kui mujalt riikidest, kes andsid märkimisväärse panuse Eesti viljatusravi toetamiseks,» sõnas Silvestri.