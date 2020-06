Siem pikendab 5G sageduse avalikku konsultatsiooni

Ministri ettepaneku järgi jaotatakse 3410–3800 MHz sagedusala planeeritud kolme asemel neljaks võrdseks sagedusloaks. «Olen ettepanekut tehes võtnud arvesse kõiki Eesti ja Euroopa vastavaid reguleerivaid akte ning kokkuleppeid ja ka spetsialistide hinnangul on välja pakutud sagedusvahemikud piisavalt suured, et võimaldada 5G tehnoloogiate andmemassiive. Samas arvestavad need ka Venemaast tulenevaid piiranguid ja jätavad vabaks viienda väiksema puhverala, et tagada kaitsejõudude seadmete häirevaba töö,» selgitas minister.