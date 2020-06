Michal Kõlvarti kärpeplaanidest: mu poolest võiks välja minna kasvõi valitsuse vahetamiseni

Tallinna linnavalitsus kinnitas täna kavatsuse liita osad linnaasutused, mille tulemusel kaotavad töö mitmed senised ametijuhid. Lisaks tunnistas Kõlvart, et Estonia puiestee tunneli projekt on linna jaoks liiga kallis ning eurorahadest ilma jäämise puhul maetakse kalevi alla ka Tallinna haigla ehitamine.

«Kriis on aeg, kus ühiskond ja ettevõtjad ootavad tuleviku suhtes pigem julgeid pakkumisi ja otsuseid, mida teha. Mina otsiks võimalust Tallinnat paremini ühendada,» oli Michali kommentaar Kõlvarti plaanidele.

Michal lisas: «Mina paneks küll asjad natuke teise järjekorda, ma julgeks öelda, et inimeste elukvaliteedile Tallinnas uus haigla on kindlasti asi, milles tuleks läbirääkimisi valitsusega jätkata ja minu poolest võiks minna kasvõi kuni valitsuse vahetamiseni välja, kui valitsus tegelikult selliseid prioriteet ei toeta. Sest need võimalused võiksid lähiaastatel olla.»