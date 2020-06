15-aastase Karislav ja 14-aastase Ivan on leitud

Politsei teatas, et Karislav ja Ivan leiti Tallinnast. Noormeestega on kõik korras ning nad toimetati tagasi koju.

Ivan on 166 sentimeetrit pikk, tal on heledad lühikesed juuksed. Kodust lahkudes olid Ivanil seljas musta värvi riided, peas nokamüts ning jalas tossud Vans.

Karislav on umbes 170 sentimeetrit pikk, ta on aetud peaga ning kodust lahkudes oli tal seljas must jope, must pusa, jalas spordipüksid ning tumesinised Nike tossud.