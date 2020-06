Tanel Kiik valitsuse koostööst terviseameti peadirektoriga: usalduslikku klappi pole tekkinud

Peaminister annab mõista, et usalduslikku suhet ei ole enam terviseameti ja valitsuse vahel. Kas see tähendab, et terviseameti juht peab ametist lahkuma?

Me oleme terviseameti juhiga kohtunud viimasel kuul neli korda ja tegelikult oleme sel teemal arutanud, mis puudutab koostööd, tulevikku ja viimaseid kuid. Ma olen jätkuvalt seda meelt, et terviseamet on teinud palju olulist tööd kriisiajal, aga samal ajal tõsi on ka see, et usalduslikku klappi ja head hingamist pole valitsuse ja terviseameti vahel tekkinud. Nüüd on see mõttekoht, kuidas taastada hea koostöö võimaliku uue puhangu ajaks sügisel.

Kas see on võimalik senise juhiga?

Ma pean isiklikult tunnistama, et oleme ilmselt olukorras, kus muutused saavad olema mingi hetk vältimatud. Eks me anname neist teada, kui need otsused on tehtud.

Kas valitsusel on etteheiteid terviseameti juhile või kogu meeskonnale?

Eks neid mõttevahetusi ja isikustatud seisukohtade väljendamisi on olnud mitmeid ja on olnud erineval tasandil. See ei ole kasuks tulnud ei tervisevaldkonnale, terviseameti ja valitsuse koostöö parandamisele, pigem on ta sellist umbusku ja vastastikust skeptitsism suurendatud ja sellest on mul kahju, sest loomulikult ministrina minu eesmärk oli see koostöö parimal viisil toimima saada, ma pean tunnistama, et ajapikku vahepealsetest ajutistest edusammudest hoolimata pikas plaanis pole see võimalik.

Ikkagi, kas etteheited on terviseameti peadirektorile või laiemalt meeskonnale?

Eks terviseamet on väga mitmesaja töötajaga asutus, ma hindan väga tööd, mis on tehtud kriisiajal nendes regioonides lähikontaktsete tuvastamisel, aga pigem kipub olema nii, et väiksed eriarvamused, murekohad, mida kriisi jooksul ongi kümmekond erinevat intsidenti, on kogunenud ja jätavad oma jälje, see on koht, kus valitsus vaatab eeskätt juhtide suunas.

Aga te ütlete juhtide, mitte juhi?