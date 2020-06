Riigikohus: politseiniku iga vägivald ei pruugi olla kuritegu

Kriminaalasjas tuvastati, et kaks politseinikku jälitasid patrullautoga ATV-ga sõitvat meest, kes ei peatunud vaatamata politsei peatumismärguandele, mis päädis politsei poolt jõu kasutamisega. Politseinikule heideti ette, et liiklusrikkuja teistkordsel jalaga löömisel kasutas ta politseiametnikuna ebaseaduslikult füüsilist jõudu.

Riigikohtu kriminaalkolleegium nõustus kohtutega, et politseinik kasutas füüsilist jõudu korrakaitseseaduse mõistes ülemääraselt, sest pärast mehe ATV pealt maha tõmbamist oleks piisanud teda vähem kahjustavast sunnivahendist kui jalaga kehasse löömine, näiteks oleks sobinud tema kinnihoidmine.

Samas leidis kolleegium, et konkreetsel juhtumil ei saa politseiniku jõukasutust käsitada kuriteona ja mõistis ta võimuliialduse süüdistuses õigeks.

Kolleegium selgitas varasemale praktikale tuginedes, et ametiisiku saab võimuliialduses tunnistada süüdi üksnes füüsilise jõu ilmselgel kuritarvitamisel. «Need on olukorrad, kus isik rikub jõu kasutamisega korrakaitseseadust olulisel määral. Seega ei tähenda politseiametniku poolt korrakaitseseaduse rikkumine alati kuriteo toimepanemist. Vähemoluliste rikkumiste korral saab politseiametniku võtta vastutusele näiteks distsiplinaarkorras,» märkis riigikohus.

Ehkki antud juhul oli politseiniku teine jalalöök ülemäärane, ei ületanud see juhtumi tervikpilti hinnates sellist piiri, et saaks rääkida kuriteost ning kolleegium osutas muu hulgas, et politseiniku jõukasutusele eelnes liiklusrikkuja äärmiselt hoolimatu ja vastutustundetu käitumine, kuna ta põgenes ATV-ga patrullauto eest ega peatunud vaatamata märguandele ning kui ta oli seisma jäänud, polnud lõpuni selge, kas ta võib uuesti põgeneda või vastupanu osutada.