Heategevuskampaaniaga õnnestus kiirabile koguda tuhandeid eurosid

Tänavu kevadel pidid paljud eriolukorrast tingituna kohanema kodukontori, distantsõppe ning nädalatepikkuse kodus püsimisega. Samal ajal toimetasid «eesliinil» inimesed, kes pühendasid end ja oma vaba aja ning paljudel juhtudel tuli ohverdada ka koosolemised peredega. Alates veebruarist Eestis levima hakanud koroonaviirus pani Eesti kiirabitöötajad tõsiselt proovile. Siirast tänutundest Eesti meedikute ja eeskätt kiirabitöötajate vastu kutsus Rahvusvahelise Lionsklubide Eesti piirkond ellu heategevuskampaania «Tänukõne kiirabile», et kinkida kiirabitöötajatele midagi, millest nad eriolukorra ajal kõige rohkem puudust võiksid tunda – puhkuse oma kallitega.

Kampaania projektijuht, Eesti Lionspiirkonna esindaja Mari-Liis Vihul kirjeldas kolme kuu pikkust kampaaniat ühiskonna positiivse indikaatorina. «See kampaania sündis tõepoolest vaid päevadega, kui Eesti Lionspiirkond, Reisiekspert ning agentuur La Ecwador töötasid välja kõik vajalikud materjalid ning uurisid kiirabitöötajatelt, kuidas saaksime meie kodanikena neile tänu avaldada. Täpselt nii, nagu kõik meie kiirabitöötajad panid selles eriolukorras seljad kokku, et aidata, tulid ka meie üleskutsega kaasa paljud ettevõtted, andes omapoolse panuse. Ka see kampaania on näide sellest, kuidas keerulisel ajal saavad erinevad inimesed ja ettevõtted hea eesmärgi nimel midagi suurt koos korda saata.»